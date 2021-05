Tratoraço, traições e ‘diáspora’ do DEM

Coluna do Estadão

A série de reportagens do Estadão revelando o “tratoraço” (orçamento secreto) do governo federal e o inchaço da Codevasf ajuda a explicar o ocaso de Rodrigo Maia na presidência da Câmara, as traições nas eleições da Casa e a “diáspora” no DEM. Simultaneamente ao lançamento da candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP), apoiado por Maia, Elmar Nascimento (BA) começou a viajar com Arthur Lira (PP-AL). Aos companheiros do DEM, Elmar explicou, segundo apurou a Coluna, que “tinha a Codevasf” e a perderia se permanecesse com Baleia.

Faca nas costas. Elmar, ligado ao ex-prefeito e presidente do DEM, ACM Neto, foi um elemento fundamental na traição imposta a Maia, que apoiava Baleia e está deixando o partido junto com um grupo.

Para lembrar. Como mostrou o Estadão, o governo Jair Bolsonaro expandiu e turbinou a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), estatal loteada pelo Centrão.

Para lembrar também. Ainda no comando da Câmara, Rodrigo Maia lutou para que Elmar fosse o presidente da Comissão Mista de Orçamento. Arthur Lira defendia Flávia Arruda.

SINAIS PARTICULARES.

Jair Bolsonaro, presidente da República

Hum… Ivan Valente (PSOL-SP) já havia solicitado informações via LAI acerca da tramitação do Orçamento 2021. Na resposta, chamou atenção da equipe do deputado a afirmação de que “não seria possível verificar o pleno atendimento às exigências previstas”.

…aí tem. “Diante da exiguidade de tempo para exame dos anexos correspondentes, não é possível verificar sobre o seu pleno atendimento às exigências previstas no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, tampouco da Lei Complementar n.º 101”, diz o parecer da Economia.

Sem… O senador Omar Aziz (PSD-AM) não concorda com a avaliação de colegas dele de que, na presidência da CPI da Covid, pegou gosto pelos holofotes.

…holofotes. “Longe de mim estar atrás de holofotes. Perdi um irmão há 60 dias por covid, estou atrás de duas doses de vacina para cada brasileiro, sem vingança ou politização”, diz Aziz.

Tempo… O atual presidente da OAB-SP, Caio Augusto, descumpriu o acordo com seu vice, Ricardo Toledo, e se lançou à reeleição. A tesoureira Raquel Preto se desgarrou de ambos e prepara um manifesto de 20 conselheiros rompendo com a atual gestão.

…de traições. Em outra frente, o Movimento 133 preparava a candidatura de Leonardo Sica quando a candidata a vice, Patrícia Vanzolini, anunciou a pré-candidatura. O anúncio surpreendeu o grupo, que tem apoio do ex-presidente da seção Marcos da Costa.

CLICK. No condomínio onde mora o ministro Anderson Torres (Justiça), caminhão com propaganda bolsonarista de candidato ruralista fora de época e proibida pela lei.

Mapa. A deputada estadual Marina Helou (Rede-SP) faz um apelo ao governador João Doria para que “grupos pertencentes aos territórios vulneráveis” sejam priorizados na vacinação. Com base em estudos, ela dá exemplos da zona leste da capital do Estado.

Mapa 2. “Precisamos focar na imunização em áreas onde a contaminação e, por consequência, a taxa de mortalidade são mais altas. Proponho a distribuição estratégica das vacinas! Defendo que priorizemos determinadas áreas onde há sobremortalidade pela covid-19”, diz a deputada.

PRONTO, FALEI!

João Amoêdo, ex-presidente do Partido Novo: “Desconfio que a próxima grande ideia será a produção de vacinas. Vamos aguardar”, sobre sugestão de Bia Kicis (PSL-DF) de ampliar a testagem no País.

