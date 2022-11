Transição tem grupo informal da Defesa e anúncio depende de definição do perfil da pasta

Aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já atuam em caráter informal na equipe de transição nas áreas da Defesa e Inteligência, grupos setoriais de trabalho que ainda não foram anunciados.

O principal impasse para a definição da equipe é sobre o perfil que será adotado no futuro Ministério da Defesa no governo Lula. Se será composto apenas civis, se por um mix de civis ou se funcionará apenas com militares.

Nomes ligados a Lula, como o general da reserva Marco Edson Gonçalves Dias, os parlamentares Jaques Wagner (PT-BA) e Perpétua Almeida (PCdoB-AC), além dos ex-ministros Nelson Jobim e Celso Amorim têm participado do diálogo sobre essas áreas no gabinete da transição.

Eles têm sido responsáveis, inclusive, por abrir o diálogo com integrantes das Forças Armadas e sondá-los sobre os cotados para assumir o Ministério da Defesa a partir do próximo ano.

O mais citado por militares tem sido o do ex-ministro Aldo Rebelo, mas o ex-ministro Aloizio Mercadante também aparece com chances na avaliação de civis do PT.

Pessoas próximas a Lula acreditam que, no cenário atual, a indicação de Ricardo Lewandowski, que se aposenta do STF em janeiro, seria improvável. A avaliação é que isso poderia soar como uma intervenção nas Forças, elevando a pressão entre as instituições.

A ideia de adiar a indicação dos integrantes da Defesa e da Inteligência partiu do vice eleito, Geraldo Alckmin, que quer esperar Lula voltar de viagem.

Ainda há dúvida sobre se o grupo continuará funcionando de maneira informal até o fim da transição. De acordo com membros da equipe, alguns militares da reserva que têm ajudado não querem aparecer publicamente.

Formalmente, o secretário-geral do Ministério da Defesa, general Sergio José Pereira, foi destacado para auxiliar nas demandas da equipe de transição e fornecer os dados necessários.