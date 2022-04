Torres do Congresso terão projeção com frase “Holocausto Nunca Mais” nesta quarta

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), atendeu a uma solicitação da Confederação Israelita do Brasil (Conib) e as torres do Congresso Nacional vão receber no fim da tarde de hoje uma iluminação com projeção da frase “Holocausto nunca mais”, em alusão ao Dia do Holocausto.

“A luta contra o antissemitismo é permanente. O ódio aos judeus cresce globalmente e não faltam negacionistas e revisionistas que distorcem a História. É preciso sempre lembrar este episódio soturno para que algo parecido não volte a ocorrer nunca mais, com mais ninguém”, disse o presidente da Conib, Claudio Lottenberg.