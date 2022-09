Torcida de Bolsonaro tem cadeiras vazias em debate do último sábado (24)

Coluna do Estadão

Sem Michelle Bolsonaro, Ciro Nogueira e Tarcísio de Freitas, que não foram ao debate de sábado (24), organizado pelo Estadão e um pool de veículos, sobraram vagas na claque de Jair Bolsonaro (PL).

Aliados do presidente justificaram as cadeiras vazias alegando que seguranças ocupariam os lugares mas, na hora, foram autorizados a entrar no estúdio de gravação.

As torcidas dos demais candidatos à presidência que foram ao debate – Lula (PT) faltou – ficaram completas. Os vices de Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União) acompanharam os candidatos.