Toffoli também receberá deputados de esquerda para falar sobre criminalização da homofobia

Depois da divulgação do encontro entre a bancada evangélica e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, deputados de esquerda também solicitaram audiência com o ministro para falar sobre as ações de criminalização da homofobia.

Serão recebidos, no início desta noite, os parlamentares Maria do Rosário (PT-RS), Érika Kokay (PT-DF), David Miranda (PSOL-RJ) e Luizianne Lins (PT-CE).

Constam na pauta desta quarta-feira, 13, duas ações que pedem a criminalização da homofobia. Uma é relatada pelo ministro Celso de Mello e a outra pelo ministro Edson Fachin. Os evangélicos querem a retirada de pauta do assunto. (Juliana Braga)