Toffoli conta a empresários suspeitas que pairavam no PT contra urnas eletrônicas nos anos 1990

Em evento do Esfera Brasil, nesta sexta, Dias Toffoli, do STF, falou dos tempos quando era advogado do PT, nos anos 1990, para lembrar que já era motivo de insatisfação, há mais de 20 anos, a atuação de militares no sistema eleitoral.

RECORDAR É VIVER. “Acompanhei todo o processo de criação das urnas eletrônicas como advogado da oposição”, disse. “O processo foi conduzido por cinco técnicos, todos de patente militar, formados no ITA. E curiosamente muitos membros do PT entendiam que aquilo era perigoso, porque estava sendo feito por técnicos militares e com o apoio e participação da Abin.”

LENDA. Pouco tempo depois, disse Toffoli, Nelson Jobim assumiu a presidência do TSE e, dado que era amigo de José Serra (PSDB), criou-se a desconfiança de que as urnas seriam fraudadas para que o tucano ganhasse a eleição – o que não ocorreu.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Dias Toffoli, ministro do STF