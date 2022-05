Tarcísio prepara estratégia para rebater corrupção no governo Bolsonaro

Aliados de Tarcísio de Freitas (Republicanos) querem usar um projeto que ele patrocinou no Ministério da Infraestrutura como um trunfo eleitoral na campanha do agora pré-candidato do presidente Jair Bolsonaro ao governo paulista. Durante a passagem dele pelo ministério, a pasta identificou e encaminhou a órgãos de controle e autoridades policiais quase 300 denúncias de irregularidades e suspeitas de fraudes desde 2019. Elas suscitaram quatro operações da Polícia Federal, em 2020 e 2021. A estratégia é uma vacina contra questionamentos de casos de corrupção no governo Bolsonaro. Ao menos em sua “casa”, argumentam aliados de Tarcísio, pode-se defender a ordem.

FARO FINO. O projeto foi batizado de “Radar Anticorrupção” e ficou a cargo da delegada federal Fernanda Costa de Oliveira. As operações da PF investigaram denúncias de fraudes em licitações da Infraero em governos do PT e acusações de corrupção passiva e sonegação fiscal de servidores.

NÃO ROLOU. A delegada até tentou replicar o projeto nos ministérios da Saúde, Educação, Casa Civil, Minas e Energia, Defesa e Desenvolvimento Regional. Não houve interesse nas outras pastas.

