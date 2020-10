Tereza Cristina defende agronegócio na Europa

Depois de o Parlamento Europeu rejeitar simbolicamente o acordo de livre comércio com o Mercosul, Tereza Cristina embarca hoje rumo a Portugal. Tentará diminuir resistências. A visita ocorre a convite da ministra portuguesa da Agricultura, Maria do Céu, para tratar de agenda bilateral, mas Tereza martelará sua tese: o agronegócio “não é o vilão” do meio ambiente. A brasileira fará um reconhecimento óbvio: 2020 será pior que 2019, que foi pior que 2018 em desmatamentos e queimadas. Mas defenderá esforço para reverter o quadro em 2021.

Poder da palavra. A ministra da Agricultura do Brasil defenderá ainda que o acordo beneficiará também os europeus. Os portugueses são os menos hostis aos argumentos brasileiros. Há ainda uma rodada de conversa com investidores.

Bem na fita. De acordo com pesquisa levantada pela equipe da ministra para ser apresentada durante a visita, o Brasil tem se destacado na produção de “energia limpa” ou não poluente.

Comitiva. Tereza viaja acompanhada do seu secretário de Comércio e Relações Internacionais, embaixador Orlando Leite Ribeiro, do presidente da Frente Parlamentar de Agricultura, Alceu Moreira (MDB-RS), e do gerente de agronegócio da Apex, Márcio Rodrigues.

Olha só. Como diplomacia é a arte da sutileza, a ministra também visitará com os portugueses o Porto de Sines. Trata-se de uma entrada importante na Europa, com potencial de servir como rota alternativa ao Porto de Amsterdã.

Hello! A propósito, o ministério está fazendo um vídeo em defesa da polêmica Lei da Regularização Fundiária. Nele, compara terras irregulares com carros sem placa. Como multá-los? A produção será em inglês e há uma expectativa de que, desta vez, Jair Bolsonaro entre na divulgação.

CLICK. Com apenas 17 segundos no tempo de TV, Guilherme Boulos (PSOL) decidiu mostrar sua rotina em uma live de 24 horas. Gravou até enquanto cozinhava.

Tô on! Prestes a completar 81 anos, Amazonino Mendes, candidato pelo Podemos, encontrou uma maneira simples e direta de rebater boatos de que estaria velho para ocupar a prefeitura de Manaus (AM). Gravou e soltou nas redes um vídeo com a gíria do momento entre a galera: “O pai tá on, minha gente”.

SINAIS PARTICULARES.

Amazonino Mendes, candidato pelo Podemos à Prefeitura de Manaus (AM)

Patrus Ananias, deputado federal (PT-MG) e ex-ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: “O Prêmio Nobel deste ano nos mostra a urgência de colocarmos em primeiro plano a alimentação adequada, saudável, a segurança alimentar e nutricional de todas as pessoas em todos os cantos do Brasil e do mundo como uma prioridade. A alimentação é o primeiro degrau da cidadania.”

