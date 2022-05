MDB vê com descrédito candidatura única na 3ª via e aposta que cada um sairá por si

No MDB, a avaliação é a de que as discussões sobre uma candidatura única de terceira via se esgotaram e que cada um dos três candidatos, Simone Tebet (MDB), Luciano Bivar (União) e João Doria (PSDB), sairá sozinho. O anúncio do dia 18 é tratado apenas como pro forma.

Integrantes do partido avaliam que o processo tem sido desgastante para o MDB, uma vez que Doria nunca sinalizou sair da disputa e, neste ínterim, apenas minou Tebet. Até os que preferem Lula hoje aceitam o nome dela para evitar a bolsonarização do partido, como mostrou o Estadão.

Já no antigo DEM que compõe o União Brasil, a torcida é para que Luciano Bivar saia mesmo candidato. Não para vencer, mas para perder força dentro da sigla, em meio a uma campanha que consideram cara e sem propósito.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Luciano Bivar (União Brasil), João Doria (PSDB) e Simone Tebet (MDB), presidenciáveis