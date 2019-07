Tensão pré-eleitoral preocupa governadores

Mesmo os governadores dispostos a enviar seus projetos de reforma para as Assembleias Legislativas torcem por uma definição da Nova Previdência em Brasília o quanto antes. Temem que, se houver atrasos na aprovação das novas regras de aposentadoria, o clima eleitoral com vistas às disputas municipais de 2020 contamine os debates nos Estados. Na outra ponta do problema, se anteciparem, às cegas, a formulação dos textos, esses governadores correm o risco de elaborar propostas que podem ser consideradas inconstitucionais.

Ainda pulsa. Entre governadores do Sudeste, ainda há a esperança da inclusão dos Estados na reforma. Em SP e RS, o temor é de que o funcionalismo, com professores e policiais à frente, repita antigas mobilizações que causaram desgastes aos Executivos.

Mapa. O PSDB avalia que Porto Alegre e São Paulo, administradas pelo partido, podem sentir o reflexo de eventuais mobilizações do funcionalismo estadual. Nelson Marchezan Júnior e Bruno Covas, respectivamente, são candidatos à reeleição nessas capitais.

Incoerente. O governador Eduardo Leite (RS) vê incongruência em aprovar um texto somente para a União. “De que adianta discutir regras para professores se o maior contingente dessa categoria está nos Estados e municípios?”

Difícil. Reunidos na casa de Rodrigo Maia, líderes botaram prós e contras na ponta do lápis e saíram convencidos de que, se incluírem os Estados, o meio de campo vai embolar.

Sem chance. Marcos Pereira estima que no seu PRB, dos 29 votos favoráveis ao texto-base da reforma aprovado na Comissão Especial, 10 votariam contra o destaque pró-Estados.

Plano… Se esse cenário se confirmar, o deputado Silvio Costa Filho, vice-presidente da Comissão Especial, diz que vai apresentar projeto inspirado na Lei de Responsabilidade Fiscal.

…na manga. A ideia de Costa Filho é criar incentivos fiscais para os governadores que sanarem suas Previdências e gatilhos para evitar o agravamento da situação previdenciária.

Mesma língua. A Polícia Federal vai unificar o sistema de informações de seus inquéritos. Atualmente, cada Estado tem o seu, o que dificulta o compartilhamento de informações.

Tá ok. A plataforma já está disponível em 23 Estados. A corporação possui 4.014 inquéritos em andamento. O modelo já foi apresentado a Sérgio Moro.

Test-drive. A CGU já está testando o sistema importado do Chile para dar transparência a reuniões do Executivo com lobistas. Falta apenas escolher o nome.

CLICK. Os ministros Ricardo Salles e Tarcísio Freitas têm se reunido para formatar os green bonds, títulos especiais no mercado destinados a projetos sustentáveis.

O filho… Apesar de a oposição argentina ter criticado o acordo Mercosul-UE, do lado brasileiro, não há receio de ele ser derrubado caso Alberto Fernández se eleja presidente.

…é teu. A vice dele, Cristina Kirchner, participou das negociações quando era presidente da Argentina e foi uma das responsáveis por retomar o diálogo.

Pra já. O Senado debate hoje o projeto de iniciativa popular que regulamenta a maconha para fins medicinais. William Dib (Anvisa) é um dos convidados.

PRONTO, FALEI!

Do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno: “Desde o início do governo Bolsonaro, o Nordeste está entre as prioridades. Realmente precisamos de ações efetivas para melhorar a vida na região.”

COM REPORTAGEM DE JULIANA BRAGA E MARIANNA HOLANDA

Coluna do Estadão 08 de julho de 2019 | 05h00