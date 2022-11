Aliados apostam que Lula irá manter silêncio sobre presidência do BID

Aliados do ex-presidente do Banco Central Ilan Goldfajn ainda esperam o endosso público do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, à candidatura do economista à presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Segundo o entorno do presidente eleito, no entanto, a expectativa deve ser frustrada. A tendência é manter silêncio sobre a disputa.

CHEGOU… Interlocutores de Goldfajn argumentam que ele é um nome técnico e alinhado com economistas e políticos que aderiram à campanha de Lula durante as eleições deste ano, como Henrique Meirelles. Também dizem contar com a simpatia de quadros do PT que são cotados para o Ministério da Fazenda.

…TARDE. Petistas ponderam que o ex-BC poderia ter buscado o alinhamento político ainda na campanha eleitoral e dizem que agora é difícil assumir compromisso em um processo sobre o qual não opinaram, conduzido pelo ministro Paulo Guedes. A linha que tem regido o círculo próximo ao presidente eleito depois da iniciativa frustrada do ex-ministro Guido Mantega de pedir o adiamento da eleição do BID é a de não se engajar na campanha, mas também não atrapalhar.

VAI DAR. A aposta de aliados de Goldfajn é de que a “não objeção” de Lula durante esta semana será suficiente para eleger o ex-presidente do Banco Central no próximo domingo, 20. A posição americana será importante: sozinhos, os EUA possuem 30% do total de votos.