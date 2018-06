Temer veta artigo que zera cobrança do PIS/Cofins

O presidente Michel Temer assinou, nesta quarta-feira, 30, o veto ao artigo do PL 121, aprovado ontem no Senado, que zera a cobrança do PIS/Cofins sobre o óleo diesel até o fim do ano. O veto deste ponto já estava combinado com Senado e Câmara e deve ser publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Também serão publicados na mesma edição extraordinária a Medida Provisória da subvenção da Petrobrás, o Decreto que trata da subvenção e a redução do PIS/ Cofins e Cide. (Naira Trindade)