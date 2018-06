Temer vai reajustar valores de licitações em 50% da inflação do período

O presidente Michel Temer decidiu reajustar os valores de licitação, congelados há 20 anos. Os preços devem ser corrigidos em 50% da inflação do período, que é 239%. O decreto presidencial — que será publicado na edição do Dário Oficial de amanhã, 19 — era uma reivindicação de prefeitos e estava previsto para ser anunciado na Marcha dos Prefeitos, em maio. Na época, Temer desistiu de fazer a correção porque sabia que os índices de reajuste seriam altos. A expectativa é que o aumento agilize compras pelas prefeituras. As carta-convites hoje só dispensam licitação nos pequenos municípios abaixo de R$ 8 mil. O governo considera que gasta-se muito para licitar um valor tão baixo. (Naira Trindade)