Temer vai convidar Fernando Bezerra para líder do governo

O presidente Michel Temer chamou o senador Fernando Bezerra (MDB-PE) para uma reunião hoje no Planalto. Vai convidá-lo a assumir a liderança do governo no Senado no lugar de Romero Jucá (MDB-RR), que entregou o cargo ontem. Bezerra já ocupa a vaga de vice-líder.

Oficialmente, Jucá justificou que não concorda com a forma como o governo Temer trata a questão da entrada dos venezuelanos em Roraima. O senador é favorável ao fechamento da fronteira. Mas a decisão ocorre há 40 dias da eleição e levanta suspeitas de que a iniciativa tenha relação com impopularidade do presidente. (Naira Trindade)