Temer vai autorizar uso do FGTS para crédito para santas casas

O presidente Michel Temer vai assinar nesta quinta-feira, 16, uma medida provisória autorizando o uso de recursos do FGTS em operações de crédito destinadas a hospitais filantrópicos e sem fins lucrativos, as santas casas.

A medida será anunciada no 28º Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos.

A intenção de Michel Temer é fazer um aceno a essas entidades complementares ao SUS. Em alguns municípios do interior do País, são a única alternativa de atendimento.

Além disso, quer injetar dinheiro na economia. O texto autorizará a destinação de 5% dos recursos do FGTS para essa finalidade.

As linhas de crédito serão operacionalizadas pela Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES com juros baixos, como os oferecidos para a construção civil, de 0,5%.

