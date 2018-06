O presidente Michel Temer recebeu na noite desta quinta-feira o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, no Palácio do Jaburu, residência oficial. Os dois trataram de vários temas, incluindo a greve dos caminhoneiros. O governo consultou ministros da Corte sobre várias das medidas adotadas.

Não é a primeira vez que o presidente recebe o ministro no Jaburu. Os dois são próximos. (Andreza Matais)