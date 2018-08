Temer recebe Meirelles e vice no Jaburu

O presidente Michel Temer recebe neste sábado no Jaburu o presidenciável Henrique Meirelles e o ex-governandor Germano Rigotto, escolhido hoje para ser vice na chapa. O MDB conseguiu o apoio apenas do PHS, por isso optou por chapa pura do MDB.

O Centrão, que ocupa os principais ministérios do governo Temer, fechou com Geraldo Alckmin. O tucano conseguiu o apoio do DEM, PP, PR, PRB e SD. Esses partidos controlam as pastas da educação, transportes, saúde, cidades, indústria e comércio, entre outros. (Andreza Matais)