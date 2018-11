Temer quer adiar mudança na Caixa para ajudar Bolsonaro

Coluna do Estadão

O presidente Michel Temer quer adiar a votação de uma alteração no estatuto da Caixa que retira do presidente da República a prerrogativa de escolher quem comanda o banco. A mudança atende às novas determinações da Lei das Estatais.

Temer conversou com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e pediu para ele falar com a presidente do Conselho de Administração, Ana Paula Vescovi, que apreciará o tema. O presidente argumentou que seria melhor esperar que Jair Bolsonaro pelo menos indique quem será o presidente da Caixa na sua gestão.