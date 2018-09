O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, está reunido neste momento com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto.

Antes, esteve na sede da Polícia Federal em Brasília. Jungmann foi à PF depois de o candidato à Presidência, Jair Bolsonaro, ter sido esfaqueado em ato em Juiz de Fora (MG).