Temer defende Parente em nova nota

O presidente Michel Temer divulgou nova nota nesta quarta-feira sobre a politica de preços da Petrobrás. As ações da empresa voltaram a cair nesta quarta-feira diante das especulações de que haverá interferência na política de preços da empresa. Leia a nota:

“O governo do presidente Michel Temer tem compromisso com a saúde financeira da Petrobras, empresa que foi

recuperada de grave crise nos últimos dois anos pela gestão Pedro Parente.

As medidas anunciadas pelo governo para garantir a previsibilidade do preço do óleo diesel, que teve seu valor

reduzido ao consumidor, preservaram, como continuaremos a preservar, a política de preços da Petrobras.”