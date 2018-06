Temer decide efetivar Gustavo Rocha nos Direitos Humanos

O presidente Michel Temer decidiu efetivar Gustavo Rocha no Ministério de Direitos Humanos. Gustavo responde interinamente pela pasta desde 20 de fevereiro, quando substituiu Luislinda Valois na pasta. Ele continuará conciliando o cargo de ministro com a subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, que passa a assumir interinamente.

A efetivação dele nos Direitos Humanos será publicada no Diário Oficial da União de amanhã. A posse como ministro efetivo está prevista para o período da manhã, em cerimônia fechada, no gabinete de Michel Temer. Devido a compromissos pessoais, o evento será separado dos demais ministros, que serão empossados às 15h, no Planalto.

Gustavo substituiu Luislinda, que ficou conhecida depois de a Coluna do Estadão revelar seu pedido para acumular os salários de desembargadora aposentada e de ministra, alegando “trabalho análogo à escravidão”. (Naira Trindade)