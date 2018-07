Temer chama Roberto Jefferson para conversar; Jovair fica de fora

O líder do PTB na Câmara, Jovair Arantes (GO), não está convidado a participar da conversa entre o presidente Michel Temer e o presidente nacional da sigla, Roberto Jefferson, às 15h desta quarta-feira, 3, no Palácio do Planalto. Jovair é enfático ao discordar do veto à indicação do deputado federal Pedro Fernandes ao Ministério do Trabalho. À Coluna do Estadão, o líder disse que Temer precisa decidir se quer manter o apoio da legenda na base aliada. “O Planalto está com muita credibilidade para escolher seus problemas. E precisa decidir se quer o PTB na base aliada ou fora dela”, ironizou.

O movimento que vetou Pedro Fernandes causou um certo mal-estar entre o líder e o governo. Para acalmar a crise, Michel Temer ligou para Roberto Jefferson, que embarcou nesta manhã para Brasília. Jefferson alega não ter motivos para o “radicalismo”. “Não tem movimento de sair do governo. Sarney é o presidente de honra do PMDB e não havia razões para Pedro Fernandes se recusar a falar com ele. Pedro não quis mesmo ser o ministro. Não tem razão para radicalismo”, minimizou. (Naira Trindade)