Temer bate martelo e Moreira Franco vai assumir Minas e Energia

O presidente Michel Temer bateu o martelo e decidiu transferir Moreira Franco da Secretaria-Geral da Presidência para o Ministério das Minas e Energia. A pasta ficou vaga com a saída de Fernando Filho para disputar a eleição de deputado federal pelo DEM. Moreira é um dos principais interlocutores do presidente Temer, ao lado do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. A informação de que Moreira era cotado foi antecipada pelo Estado na última quinta-feira.

No ministério, Moreira vai conduzir a privatização da Eletrobras, que está pendente de aprovação de projeto no Congresso, que resiste ao tema. Moreira controla hoje o PPI, programa que cuida das privatizações e concessões do governo. Sob o comando de Moreira, o PPI já leiloou 72 projetos e arrecadou R$ 36 bilhões em outorgas. Para comandar o PPI, ele irá indicar um secretário da sua atual pasta. (Andreza Matais)