Temer assistirá ao jogo do Brasil no Jaburu

O presidente Michel Temer, desta vez, vai assistir ao jogo do Brasil no Palácio do Jaburu, ao lado da família.

Os últimos dois jogos, Temer assistiu no Planalto. Em um deles, no dia 27 de junho, foi criticado porque estava acompanhado apenas por dois ministros. Torceu pela seleção brasileira contra a Sérvia em seu gabinete, ao lado do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha.

Já na última segunda-feira, 2, viu a vitória sobre o México da sala de Gustavo Rocha, dessa vez acompanhado de outros ministros e assessores. (Andreza Matais)