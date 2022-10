Tebet vai acompanhar Lula em São Paulo, mas deve evitar atos com Haddad

Simone Tebet (MDB) se dispôs a acompanhar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em agendas em São Paulo, onde a campanha do presidenciável avalia que ela pode contribuir eleitoralmente. Ela, no entanto, deverá evitar eventos conjuntos com o candidato do PT ao governo do Estado, Fernando Haddad.

Em São Paulo, Tebet teve mais votos do que na média nacional. No primeiro turno, ela obteve 6,34% dos votos paulistas, enquanto no Brasil sua marca foi de 4,13%. Por isso, os petistas esperam que ela apareça com Lula em eventos no Estado.

Segundo aliados, porém, Tebet quer evitar ruídos com seu partido, o MDB, que decidiu apoiar o bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos) no 2º turno paulista. Embora alguns petistas não tenham desistido de um aceno dela também a Haddad, Tebet indicou que seguirá as diretrizes locais do partido.

Randolfe Rodrigues (Rede-AP), um dos coordenadores da campanha de Lula, diz que a decisão por ora é que as agendas de Tebet em SP sejam sempre com Lula, sem Haddad. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, diz que a campanha petista apresentará a Tebet os Estados onde a presença dela é mais desejada e ela vai escolher aonde ir. Em SC, Décio Lima (PT) quer acioná-la.

Apesar dos sinais trocados nesta eleição, Tebet tem dito a aliados que vai trabalhar pela reeleição de Ricardo Nunes (MDB) à Prefeitura de São Paulo. Nunes participou da articulação para que o MDB paulista declarasse apoio a Tarcísio e, embora não tenha expressado preferência na eleição nacional, se aproximou de bolsonaristas.

l TIME. Na capital, Tebet teve um de seus melhores desempenhos eleitorais, chegando a 8,11% dos votos. Ela atribui o resultado à ajuda de Nunes.