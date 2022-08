Tebet vai à Justiça para obrigar Bolsonaro a tirar do ar propaganda com Michelle

A equipe jurídica da presidenciável Simone Tebet (MDB) entrou com uma representação para obrigar o presidente Jair Bolsonaro (PL) a retirar do ar uma propaganda partidária veiculada nesta segunda-feira em que apenas a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, aparece. Tebet alega que a gravação é irregular, considerando que apoiadores dos candidatos só podem aparecer em até 25% das inserções, e Michelle aparece 100% do tempo.

A gravação feita por Michelle foi divulgada um dia após o presidente atacar a jornalista Vera Magalhães durante debate da Band, no domingo, episódio visto por aliados como um “erro” que pode prejudicá-lo perante o eleitorado feminino. No vídeo, a primeira-dama fala sobre a transposição do Rio São Francisco. “Juntas, estamos construindo um Brasil para elas, com elas e por elas”, conclui Michelle.

“Os representados, na propaganda eleitoral gratuita veiculada na televisão, BANDEIRANTES e TV CULTURA, inserção às 11:00h e 11:03h, respectivamente, no dia 30/08/2022, infringiram o que estabelecem os arts. 54 da Lei 9.504/97 e 74 da Resolução TSE 23.610/2019, ao incluírem em sua propaganda eleitoral gratuita imagem de apoiadora em tempo superior ao permitido em lei”, diz a ação.

“Ocorre que dos programas da propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão, tanto em bloco quanto em inserções, os apoiadores só ‘poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada programa ou inserção'”, afirma outro trecho.

Na ação, Tebet acrescenta que “não há dúvida de que a pessoa da Sra. Michelle Bolsonaro, Primeira-dama do Brasil, se constitui como apoiadora do seu marido, candidato à reeleição, e não como apresentadora ou interlocutora, e tem potencial a propiciar benefícios eleitorais à candidata, ao candidato, ao partido, à federação ou à coligação que veicula a propaganda”.

