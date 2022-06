Tebet se reúne com gestores de grandes fundos estrangeiros

Coluna do Estadão

Gestores de fundos estrangeiros, que avaliam a política no Brasil para saber se voltam a investir pesado no País, estiveram com Simone Tebet (MDB) na semana passada.

Invesco, T. Rowe Price, Wellington Management, Rokos Capital e Santander, que juntos administram US$ 6 trilhões, querem saber o que pode aparecer de novo na eleição com a chegada de Tebet na disputa, e como ela pode arejar o debate travado entre Lula e Bolsonaro no campo econômico.

Sinais particulares, por Kléber Sales, Simone Tebet, presidenciável do MDB