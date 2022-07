Tebet propõe aumento de pena para crime de estupro cometido por médicos

A senadora Simone Tebet (MS), pré-candidata à presidência pelo MDB, apresentou um Projeto de Lei (PL) para aumentar da metade até dois terços a pena de estupro quando o crime for cometido por médico ou outros profissionais da saúde no exercício de sua atividade. Tebet vai sugerir ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que a proposta ganhe celeridade na Casa. No caso de estupro de vulnerável, a pena prevista no Código Penal atualmente é de oito a 15 anos de reclusão.

“Propomos, por meio do presente projeto de lei, a criação de causa de aumento de pena para a prática de crime contra a dignidade sexual por médico ou qualquer outro profissional da área de saúde, no exercício de sua atividade”, diz a parlamentar.

O texto surge como resposta ao caso do médico Giovanni Quintella Bezerra, preso em flagrante no início da semana após ter sido filmado estuprando uma mulher na mesa de parto. O anestesista também é investigado por outros possíveis crimes nas unidades em que trabalhou.

Na justificativa da matéria, Tebet diz que os profissionais de saúde não podem se aproveitar da situação de vulnerabilidade para praticar crimes contra a dignidade sexual de pacientes.

“Condutas como essa devem receber o máximo rigor da legislação penal. Pretendemos reprimir e inibir a prática destes crimes por péssimos médicos ou profissionais de saúde, que se aproveitam de seus pacientes para praticar condutas que, além de serem abomináveis e repulsivas, trazem danos imensuráveis às vidas das vítimas”, escreveu.

O projeto também considera estupro de vulnerável a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso praticado em pacientes pelos referidos profissionais durante atendimento médico, clínico ou hospitalar.