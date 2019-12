TCU investiga atuação do governo no caso do óleo nas praias do Nordeste

O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu uma investigação para apurar como o governo federal atuou no caso do óleo nas praias do Nordeste.

Atendendo a uma representação do senador Renan Calheiros (MDB-AL), a corte vai analisar se foi cumprido o Plano Nacional de Contingenciamento (PNC) no desastre que atingiu litoral de nove Estados brasileiros.

“Propor-se-á realização de inspeção, como forma de obter maiores informações para subsidiar a presente representação quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade dos atos praticados pelo governo”, diz o acórdão.

Há outras duas representações sobre o mesmo tema no tribunal, uma de Paulo Teixeira (PT) e outra do subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado. Elas foram apensadas à de Renan, sob relatoria do ministro André Luis de Carvalho.

O TCU pede, entre outras coisas, uma cópia do PNC e quanto foi gasto nas ações de limpeza das praias. Segundo reportagem do Estado, o ministério do Meio Ambiente só formalizou o plano 41 dias depois de as manchas aparecerem no litoral.