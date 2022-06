TCU fará ressalvas às contas de Bolsonaro pelo terceiro ano seguido

Pelo terceiro ano seguido, as contas do governo Jair Bolsonaro receberão ressalvas do TCU. Na avaliação, que será levada ao plenário da Corte nesta quarta-feira, haverá observações, como o questionamento sobre o uso de recursos do orçamento da Seguridade Social (leia-se Previdência) para bancar despesas da educação.

DE NOVO. Em 2019 e em 2020, as contas de Bolsonaro foram aprovadas com 14 e 28 ressalvas, respectivamente. Desta vez, também não se espera rejeição, apesar das anotações negativas.