Tasso anuncia apoio do PSDB a candidato do PDT no Ceará

O senador Tasso Jereissati (PSDB) anunciou nesta segunda-feira que seu partido vai apoiar o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), aliado de Ciro Gomes, na disputa ao governo do Ceará. Os tucanos chegaram a abrir uma negociação com o PT, mas depois recuaram.

“Neste momento da política brasileira em que o extremismo põe em risco a própria estabilidade democrática, é preciso ponderação e equilíbrio para assegurarmos as conquistas obtidas e avançar ainda mais. Neste sentido, Roberto Cláudio é o nome que reúne as qualidades para o governo do Estado”, escreveu Jereissati.

Pelo acordo fechado entre PSDB e PDT, os tucanos devem ficar com a vaga ao Senado na chapa de Roberto Cláudio. O nome, porém, ainda não foi definido.

Nos diálogos com o PT, que acabaram não prosperando, foi oferecida a vaga da primeira suplência ao Senado, que será encabeçada por Camilo Santana (PT).

Segundo relatos, o presidente estadual do PSDB no Ceará, Chiquinho Feitosa, chegou a aceitar a aliança com os petistas, há cerca de dez dias, mas depois foi desautorizado e teve que recuar. O motivo foi a pressão de tucanos contrários à aliança com o PT, adversário histórico do partido.

Desde que passou a liderar as articulações no Ceará com PT e PDT, Tasso passou a demonstrar resistência em assumir a vaga de vice na chapa de Simone Tebet (MDB) à presidência da República. Ele ainda não deu a resposta final, embora não esconda, em conversas reservadas, seu descontentamento com a condução da campanha da emedebista.