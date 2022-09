Tarcísio de Freitas vai à Paulista no 7 de Setembro, onde pretende discursar no trio do Nas Ruas. Apesar da presença no núcleo do bolsonarismo radical, do qual faz parte Carla Zambelli, o ex-ministro não deve atacar o STF, apostam aliados.

Coluna do Estadão: Às vésperas da eleição, governistas mudam discurso sobre piso da enfermagem