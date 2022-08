Tarcísio muda de alvo e se volta contra Haddad para cativar bolsonaristas em SP

A campanha de Tarcísio de Freitas decidiu mirar a gestão de Fernando Haddad à frente da prefeitura da capital como parte da estratégia para “federalizar o pleito paulista”. A postura do ex-ministro da Infraestrutura no debate da Band, no último domingo, quando concentrou ataques ao petista e evitou se chocar com Rodrigo Garcia (PSDB) – que foi alvo só uma vez –, mostra a nova orientação do político, que até agora travava um duelo contra o tucano pelo eleitorado da centro-direita. As peças publicitárias nas redes sociais também deverão refletir a nova prioridade. Com isso, Tarcísio espera colar sua imagem à de Jair Bolsonaro, evitando que Garcia conquiste votos bolsonaristas no Estado.

ATIRADOR. Vinicius Poit (Novo) teve mais êxito do que Tarcísio em criticar o PT, ao introduzir o tema da corrupção. Na plateia, o publicitário Fabio Wanjgarten, que atua na campanha de Bolsonaro, aplaudiu quando Poit defendeu o projeto que proibiu a saidinha de presos e teve voto contra do PT na Câmara.

PRONTO, FALEI! Elena Landau, economista de Simone Tebet (MDB)

“É cruel e incompatível com políticas de transferência de renda ou de renda mínima”, disse, sobre oferta de crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil.

CLICK. Milton Leite (União), presidente da Câmara Municipal

Levou apoiadores de Rodrigo Garcia (PSDB) à porta da Band, no domingo à noite, antes do debate eleitoral. “Só quem anima é quem tem seguidor”, disse.