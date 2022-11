Tarcísio diz a aliados que não vai se envolver em reajuste de salário de governador em SP

Tarcísio de Freitas (Republicanos) já sinalizou a aliados da Assembleia Legislativa que prefere não se envolver na votação do reajuste salarial do governador de São Paulo e vai deixar que os deputados aprovem a medida ainda neste ano, antes do início de seu mandato.

A leitura é que o desgaste político deve ficar para Rodrigo Garcia (PSDB) – o aumento proposto é de 50%. Ao mesmo tempo, diminuiria a pressão do funcionalismo público no primeiro ano de governo. Tarcísio tem apoio principalmente de servidores ligados à segurança pública. O salário do governador indexa outras categorias, que teriam reajustes automáticos em seus vencimentos.

Na última quinta-feira (17), os deputados estaduais receberam e-mail da Confederação Nacional dos Servidores Públicos com pedido de comparecimento ao plenário nesta terça-feira (22) para votar a favor do reajuste.

Não há garantia de que o projeto será mesmo votado. Mas a mensagem de Tarcísio a seus aliados foi interpretada por parlamentares como uma sinalização de que a aprovação do projeto está encaminhada.

Cotado para relatar o Orçamento de 2023, o deputado Delegado Olim (PP) é quem mais tem pressionado colegas em favor da medida sob o argumento de que policiais delegados estão há muito tempo sem aumento.