Tarcisio não quer discutir câmeras de policiais nem Sabesp na transição

Temas que povoaram a campanha eleitoral paulista, as câmeras nas fardas dos policiais e a privatização da Sabesp ficarão de fora das providências de Tarcísio de Freitas durante a transição. A justificativa é que o futuro governador deseja avaliar os assuntos com especialistas antes de tomar uma decisão sobre o que fazer.

Tarcísio chegou a prometer retirar as câmeras de policiais, mas recuou depois de uma enxurrada de críticas. Sobre a venda da estatal, pretende analisar a alternativa que tenha impacto no preço das tarifas de água e esgoto.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador eleito de São Paulo

Coluna do Estadão: Com mais bolsonaristas no Senado, PT vê risco na saída de aliados para ministérios