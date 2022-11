Tarcísio de Freitas deve ficar neutro em eleição à Presidência da Alesp

Tarcísio de Freitas ficará neutro na disputa à Presidência da Alesp, segundo aliados. Embora o discurso oficial seja de que o Legislativo deve escolher um líder sem a interferência do Executivo, o entorno do futuro governador de SP aposta que a neutralidade do Bandeirantes resulte na eleição de André do Prado, do PL, partido com a maior bancada.

MIGALHA. A solução é vista como uma forma de contemplar o cacique da legenda, Valdemar Costa Neto, que deve ficar sem as presidências da Câmara e do Senado.

