Tarcísio cria coordenação política e quer mais aparições com Bolsonaro

Após sofrer pressão de aliados para indicar um responsável pela coordenação política de sua campanha ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) montou conselho para cuidar da tarefa. Líderes das siglas que o apoiam e o vice da chapa, Felicio Ramuth (PSD), participarão de reuniões semanais do grupo para definição de estratégias. A partir de agora, o ex-ministro vai delegar missões de articulação com prefeitos e representantes de partidos aos membros da equipe, em vez de centralizá-las, como vinha fazendo. O primeiro encontro ocorreu ontem em São Paulo, com a presença de Renato Bolsonaro (PL), irmão do presidente Jair Bolsonaro, e Robson Tuma, ex-deputado do Republicanos.

PADRINHO. A campanha pretende intensificar agendas de Tarcísio junto com Bolsonaro e manter rotina de viagens ao interior para torná-lo conhecido.

LIKES. A equipe de comunicação de Tarcísio deposita nas redes sociais a esperança de reduzir a vantagem de Rodrigo Garcia (PSDB) no tempo de TV – o tucano terá quase o dobro do bolsonarista. No Instagram, o ex-ministro tem 1,7 milhão de seguidores, ante 87 mil de Garcia. A aposta será em produções bem-humoradas com os principais temas do debate paulista e ataques aos adversários.

PRONTO, FALEI! Luciano Bivar, presidenciável do União Brasil

“A violência política é um atentado à democracia. Vou propor um projeto de lei para equiparar o homicídio motivado por intolerância política ao crime de terrorismo.”

CLICK. Deputados federais. Votação da PEC Kamikaze