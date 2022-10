Tarcísio evita debate temendo que vire munição contra Bolsonaro

Há mais motivos, do que uma agenda cheia, para Tarcísio de Freitas (Republicanos) cancelar entrevistas e debates contra Fernando Haddad (PT) neste 2.º turno. Aliados do candidato bolsonarista avaliam que Haddad nacionalizou completamente a sua campanha para ajudar Lula (PT), a ponto de inserir temas como o orçamento secreto no debate da eleição paulista. Antevendo o estrago que a exposição de problemas nacionais pode provocar em Jair Bolsonaro (PL), membros da campanha do ex-ministro avaliam que o melhor é se esquivar do rival. Ou ainda de qualquer janela que permita que as fragilidades de Bolsonaro possam virar o centro das atenções no maior colégio eleitoral do País.

CONTENÇÃO. A partir de agora, a ordem é Tarcísio focar em agendas com Bolsonaro e na apresentação de propostas só no programa eleitoral na TV.

SIAMESES. Integrantes da campanha de Fernando Haddad (PT) estão cada vez mais alinhados à de Lula. O candidato destacou seus coordenadores, o deputado estadual Emídio de Souza e o presidente do PT-SP, Luiz Marinho, para participar das reuniões de coordenação da chapa presidencial, onde têm a missão de ser “os olhos e ouvidos de Haddad”.

PRONTO, FALEI! Beto Albuquerque, ex-deputado federal (PSB-RS)

“É lamentável que, enquanto o mundo avança em respeito e empatia, haja quem pregue a homofobia”, disse, sobre fala homofóbica de Onyx contra Eduardo Leite