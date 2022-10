Tabata Amaral envia ofício em que pede ao governo de SP passe livre no dia da eleição

Após convencer o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), a oferecer passe livre do transporte público no próximo domingo (30), quando ocorre o segundo turno das eleições, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) enviou um ofício ao governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), com o mesmo pedido. Além da parlamentar, a superintendente da fundação Tide Setúbal, Marina Almeida, assina o documento.

A parlamentar deseja que a regra valha para todos os demais municípios paulistanos e para os modais de transporte da capital administrados pelo Executivo estadual, como o metrô e os trens da CPTM. Ela argumenta também que a medida é necessária para que cidadãos de baixa renda possam exercer o direito ao voto.

“A solicitação ganha relevância ao se observar o número de abstenções no Estado de SP, no primeiro turno da eleição presidencial. Foram cerca de 7,5 milhão de pessoas – cerca de 21,6% dos eleitores, mais do que as taxas das eleições de 2014 e de 2018 e da taxa nacional deste ano (20,79%)”, diz o texto do documento enviado ao Palácio dos Bandeirantes.