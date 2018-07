STJ recebe mais 105 pedidos de liberdade de Lula nesta quarta

O Superior Tribunal de Justiça recebeu mais 105 pedidos de habeas corpus para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira, 11.

Lula está no centro de uma batalha de decisões judiciais que começou no domingo, com o desembargador do TRF-4 Rogério Favreto mandando soltá-lo e terminou com o despacho da presidente do STJ, Laurita Vaz, no qual ela afirma que a decisão causou um “tumulto processual sem precedentes”.

Já na segunda-feira, a Corte recebeu 146 pedidos de habeas corpus, de pessoas comuns, em favor de Lula. Hoje, ela negou, em bloco, os que ainda faltava.

“O Poder Judiciário não pode ser utilizado como balcão de reivindicações ou manifestações de natureza política ou ideológico-partidárias. Não é essa sua missão constitucional”, afirmou na ocasião.

Os 105 pedidos que chegaram ao tribunal hoje são todos iguais, apenas impetrados por pessoas diferentes. Assim como os anteriores, devem ser negados pela presidente do STJ, Laurita Vaz. (Juliana Braga)

LEIA MAIS: STJ já recebeu 146 pedidos para soltar Lula

Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadão