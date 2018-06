STJ manda investigação contra Pimentel para a primeira instância

O ministro Herman Benjamin, do STJ, enviou para a primeira instância todos os processos contra o governador de Minas, Fernando Pimentel (PT), que estavam sob sua relatoria. O petista é investigado na Operação Acrônimo. Em um deles já virou réu.

Benjamin só tomou a decisão depois de a Corte definir que crimes supostamente cometidos por governadores fora do mandato serão enviados para a primeira instância. A defesa de Pimentel fez plantão no gabinete dele ontem até o despacho ser assinado.

Os depoimentos das testemunhas que estavam sendo ouvidas no gabinete do ministro, no âmbito da ação penal, serão encaminhados no pacote. (Andreza Matais)