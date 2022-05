STJ julga recurso sobre direito de amantes no patrimônio de parceiros casados

Depois de negar que amantes possam ser beneficiários do seguro de vida de parceiros casados, a 4.ª Turma do STJ retoma hoje análise de um recurso no qual uma mulher pede para dividir os bens com a esposa do amante. O TJ-RS reconheceu o relacionamento extraconjugal de 23 anos e lhe deu razão.

O julgamento foi paralisado em dezembro, quando a ministra Isabel Gallotti abriu divergência, contra a decisão do TJ gaúcho. O relator Luis Felipe Salomão pediu vistas.