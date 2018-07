O Superior Tribunal de Justiça (STJ) recebeu hoje uma avalanche de pedidos para soltar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Até o momento já foram 146, a maioria, protocolados por cidadãos comuns.

Ontem, Lula quase foi beneficiado com a decisão do desembargador do TRF-4, Rogério Favreto. Ele determinou a soltura do ex-presidente em três despachos diferentes, mas foi desautorizado em todos os três. (Juliana Braga)