STF pode rever aval para candidato bancar campanha do próprio bolso

O PSB tenta reverter no Supremo decisão do TSE que permitiu aos candidatos financiarem suas campanhas neste ano com dinheiro do próprio bolso até o valor limite previsto para cada cargo. A norma da Corte Eleitoral foi publicada último dia 2. O partido avalia que a resolução do tribunal, na prática, não colocou limite para o autofinanciamento, o que beneficiará os mais ricos. Isso porque os candidatos ao Planalto podem gastar até R$ 70 milhões de recurso próprio. Quem concorre ao governo, até R$ 21 milhões, dependendo do Estado.

Cofrinho. O artigo 29 da resolução 23.553 do TSE estabelece que os candidatos a deputado federal poderão se autofinanciar até R$ 2,5 milhões. Para os estaduais, o limite é de R$ 1 milhão.

Alerta… O advogado Rafael Carneiro, que atua para o PSB, diz que o fato de o TSE definir que o candidato pode pagar do próprio bolso o teto permitido para financiar a campanha “coloca em risco a paridade de armas no processo eleitoral e a própria democracia”.

…Vermelho. No último pleito municipal, de cada cinco prefeitos eleitos, um é milionário. “Quanto mais dinheiro o candidato tem, mais ele investe na própria campanha e, por conseguinte, mais chances ele temde vencer”, diz Carneiro.

Tomou gosto. Quem conversa com Rodrigo Maia (DEM) sai com a certeza de que sua candidatura ao Planalto é pra valer. Ele já conta com o apoio do PP e começa a costurar palanques estaduais em PE, BA e CE .

Mas… Dois motivos podem afundar a canoa de Rodrigo Maia. Ele não chegar a 6% nas pesquisas até agosto ou Luciano Huck entrar na disputa. Este último fato teria o potencial de uma bomba atômica, dizem aliados do deputado.

É o amor. Depois de perder o presidenciável Jair Bolsonaro, o Patriota tenta atrair novos nomes para superar a cláusula de barreira. Ainda chamado de PEN, o partido convidou Zezé di Camargo para concorrer a deputado por Goiás.

Motivo. Os critérios para o convite foram que Zezé é conhecido e pode financiar a própria campanha. O cantor já foi apoiador de Lula.

Atentos. O governo está preocupado com o depoimento que o diretor da PF, Fernando Segovia, dará ao ministro do Supremo Luís Roberto Barroso na quarta.

Dúvidas. Foi alertado de que o ministro pode perguntar se Segovia recebeu ordens do presidente Temer para interferir no inquérito dos portos, do qual é alvo.

Atropelou. Na sexta, Segovia sugeriu à agência Reuters que o inquérito será arquivado por falta de provas. A investigação, contudo, está em andamento e em fase de diligências.

CLICK. O senador José Maranhão (MDB-PB) tenta consertar o próprio avião que sofreu pane no sábado e o obrigou a um pouso de emergência em Cajazeiras, a 500 km de João Pessoa.

Dá pra comparar. O Supremo gastou em 2017, com voos nacionais e internacionais de ministros e servidores, quase o mesmo que desembolsou para bancar auxílio-moradia de 23 assessores. Foram R$ 859,7 mil com os voos e R$ 768 mil com moradia.

LEIA MAIS: Ministros do STF têm cota de R$ 51,6 mil para voar

Andar de cima. As viagens internacionais dos ministros para eventos oficiais são em primeira classe e eles podem levar o cônjuge se necessário. Juízes auxiliares vão de classe executiva. Demais servidores viajam de econômica.

PRONTO, FALEI!

“A bolsa-avião para os ministros do Supremo é pior e mais constrangedora que o auxilio-moradia”, DO DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-AP), sobre os magistrados terem R$ 51,6 mil cada para passagens.

