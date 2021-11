STF pode dar a resposta sobre o orçamento secreto: quem ganha R$ 10 mi e quem ganha R$ 20 mi?

Observadores de larga visão no Congresso chamam a atenção para o que interessa na maioria formada no STF contra o orçamento secreto: ela não impedirá a concessão de emendas em troca de votos, o consagrado toma lá, dá cá, mas mudará a lógica do atual sistema de sustentação de Jair Bolsonaro. Como ocorria no passado, os recursos devem voltar a ser liberados pelos ministérios, o que facilitará a identificação dos beneficiados e com quanto. Segundo o líder de um grande partido na Câmara, o governo terá de explicar o motivo de dar emendas de R$ 10 milhões para uns e de R$ 20 milhões para outros. Como se sabe: ciúme, intriga e ressentimento destroem qualquer relacionamento.

Recibo. A derrota no Supremo levou governistas a intensificarem articulações para a votação da PEC dos Precatórios na Câmara. Tudo para evitar a pecha de capitulação ao STF.

Acendeu… Defensores do Conselho Nacional do Ministério Publico (CNMP) que trabalham contra a PEC-5 estão preocupados com a possível entrada de Jaime Miranda no órgão pela vaga do Ministério Público Militar (MPM).

…a luz de… A leitura é de que, uma vez no CNMP, Miranda, conforme seu perfil, atuará como contrapeso na frágil balança do órgão, hoje inclinada pela demonstração de que eventuais excessos e erros de procuradores não ficarão impunes.

…alerta. Miranda é visto como simpático ao “lavajatismo”, e o Congresso não gosta disso. A PEC-5 ainda pulsa.

Amigos do PT. Cuba, Venezuela e agora Nicarágua… A nota do PT saudando as “eleições nicaraguenses” como “grande manifestação popular e democrática” reforça o sentimento na terceira via de que Lula terá dificuldade em explicar na campanha que conceito estranho de democracia é esse em que vale prender os adversários nas ruas e até nas eleições.

De CPI… Senadores da CPI da Covid estarão hoje, 10, em São Paulo para entregar o relatório final da comissão a procuradores do Ministério Público e conversar sobre detalhes da investigação em Brasília com vereadores da Câmara Municipal, onde está instalada a CPI da Prevent Senior.

…para CPI. “Vamos entregar aos vereadores uma base para que eles não tenham que começar do zero, mas sim com meio caminho andado”, disse Simone Tebet (MDB-MS).

Vestiu a camisa. No auge dos ataques de Bolsonaro às instituições, um logotipo chegou a ser criado para a tag “#fechadocomBolsonaro”. Ele, porém, agora estará fechado com o Centrão ao ingressar no PL.

Futuro. Representantes dos governos do Brasil e da Suécia vão discutir hoje, em webinar promovido pela embaixada do país escandinavo, a indústria da mineração, em que as duas nações são referência global. O evento integra as Semanas de Inovação Suécia-Brasil 2021.

No foco. Ana Carolina Argolo de Castro, do Ministério de Minas e Energia, estará no debate com a embaixadora sueca Johanna Brismar-Skoog. Representantes de mineradoras como a brasileira Vale e as suecas Epiroc e LKAB também participarão. As discussões abordarão aspectos de segurança e sustentabilidade na mineração subterrânea.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG E MATHEUS LARA.

PRONTO, FALEI!

Alessandro Vieira, senador (Cidadania-SE)

“O Supremo honrou a Constituição. As emendas do relator são ilegais. O orçamento secreto foi suspenso. Parabéns para cada cidadão que se mobilizou.”