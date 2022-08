Após dois anos sem conseguir empréstimos no BNDES, a Secretaria de Fazenda de SP, sob Felipe Salto, firmou ontem contrato de financiamento com o banco federal no valor de R$ 1,5 bilhão para concluir as obras da linha 6 (laranja) no metrô, que liga a zona norte ao centro.

