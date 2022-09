Soraya usa R$ 3,2 milhões de sua verba eleitoral para bancar comitê em PE

Presidenciável do União Brasil, Soraya Thronicke usou R$ 3,2 milhões do fundo eleitoral destinados para a sua candidatura no diretório da legenda de Pernambuco. O valor, que representa 12% do total utilizado por Soraya até agora, foi repassado justamente para o Estado onde o presidente do partido, Luciano Bivar, concorre a uma vaga na Câmara. Nenhum outro Estado foi beneficiado pela campanha de Soraya. Apesar de bancar o comitê pernambucano, a candidata não participou nem mesmo da inauguração do local, em 15 de agosto. O escritório de onde sua equipe trabalha fica em São Paulo e ocupa um imóvel cedido pelo partido. Por isso, Soraya pagou R$ 225 mil até agora ao União Brasil.

DESTINO. Dos 3,2 milhões ao comitê de PE, R$ 2,1 milhões foram para “recrutamento e agenciamento de pessoal com estrutura para divulgação de apoio à campanha”, R$ 1,004 milhão para “manutenção e funcionamento do comitê para campanha” e R$ 32 mil para o imóvel em Recife

USO. A assessoria de Soraya disse que a candidata “tem campanha em Pernambuco também”. “Neste caso, em específico, o comitê é compartilhado”, informou em nota. A assessoria de Bivar não se manifestou. Em 2018, o TSE decidiu que recursos de campanhas de mulheres devem ser usados explicitamente no interesse delas, para evitar que elas assumam despesas de candidatos homens sem contrapartida

PARES. Como comparação, Lula (PT) repassou para 18 diretórios do PT R$ 904 mil. Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) não enviaram recursos para diretórios.

Sinais particulares, por Kleber Sales. Soraya Thronicke, Presidenciável do União Brasil

FICÇÃO. Em um telão virado para a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, um filme promocional exibe frases que soam familiares na política brasileira: “Ele não” e “Monstros não merecem segunda chance”. É a divulgação da série “The Handmaid’s Tale”.

PRONTO, FALEI! Dário Saadi (Republicanos), Prefeito de Campinas

“Rodrigo Garcia tem estrutura e sempre foi muito próximo, mas em Campinas e Sorocaba os prefeitos estão com Tarcísio”, disse, sobre apoio de prefeitos ao tucano.

CLICK. Simone Tebet, presidenciável do MDB

Se encontrou com o ex-presidente José Sarney e sua filha, a ex-governadora Roseana Sarney, em São Luís, onde recebeu apoio do cacique do MDB.