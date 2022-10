Soraya discute com PT possível apoio a Lula no segundo turno

Aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm conversado com membros do União Brasil em busca de um acordo entre as legendas no segundo turno. O senador Jean Paul Prates (PT-RN) foi destacado para tentar convencer a também senadora Soraya Thronicke, que disputou o primeiro turno contra Lula, a agora anunciar apoio ao petista. Soraya e Jean Paul já se falaram por telefone após o resultado do primeiro turno e terão um encontro nesta terça (4) em Brasília para discutir o assunto.

Logo após o primeiro turno, Soraya afirmou, em nota, que “o possível apoio de sua parte no segundo turno presidencial cabe ao partido (União Brasil)”. Ontem, pelo Twitter, ela mudou o tom e escreveu que “nenhum desses bandidos merecem o meu apoio”.

Enquanto isso, o vice-presidente do União, Antonio Rueda, tem tido conversas com bolsonaristas sobre a possível aliança do partido com Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo. Rueda também teve ontem e hoje dois encontros com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro Ciro Nogueira com quem discute uma possível fusão entre PP e União. Para uma aliança com Bolsonaro vingar, o vice teria que convencer caciques do partido, entre eles o presidente, Luciano Bivar, e ACM Neto.

Aliados de Bivar garantem que ele não aceitará apoiar Jair Bolsonaro sob nenhuma hipótese e que ele virá a Brasília ainda nesta semana para conversar com Soraya e outros correligionários sobre a questão. A dúvida, para ele, está entre permanecer neutro ou apoiar o PT. A segunda hipótese, entretanto, esbarra principalmente em questões estaduais. Já ACM Neto considera que não terá chances de vencer Jerônimo Rodrigues (PT) na Bahia se declarar apoio ou se associar ao bolsonarismo.

Além das conversas com Rueda, Bolsonaro tem tentado barrar a ofensiva do PT no União Brasil através de antigos aliados. O senador eleito Wilder Morais (PL-GO) tem buscado diálogo com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), que rompeu com o presidente durante a pandemia da Covid-19. Aliados de Caiado dizem que ele tende a respeitar a orientação do partido, embora seja abertamente contrário a uma eventual aliança com os petistas.