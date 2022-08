Soraya deve concentrar ataques a Bolsonaro em campanha

A presidenciável do União Brasil, Soraya Thronicke, deve concentrar mais ataques a Jair Bolsonaro (PL) do que a Lula (PT) durante a campanha, preveem seus aliados. Apesar da origem no antipetismo, Thronicke ganhou projeção com discurso crítico ao governo na CPI da Covid.

Agora, a senadora pretende se manifestar principalmente contra os questionamentos de Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro e às urnas eletrônicas.

Ainda assim, a campanha da senadora não quer gastar muito espaço com adversários nos programas eleitorais na TV, por considerar que ela deve usar esse tempo para se apresentar, já que entrou tardiamente na disputa.