Socorro de microempresas, Pronampe tem 70% de seus recursos no Sudeste e Sul

Criado pelo Congresso na pandemia para socorrer pequenos negócios, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) tornou disponíveis R$ 62,5 bilhões em 2021, valor abaixo do esperado inicialmente e com distribuição concentrada nas Regiões Sudeste (R$ 27,9 bilhões) e Sul (R$ 15,6 bilhões), que captaram 70% dos recursos, de acordo com a Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE). Para a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), que relatou o projeto na Câmara, o prolongamento da pandemia é oportunidade para que o programa seja revisto. “O valor não foi suficiente. O dinheiro voou como água. É importante um novo aporte no fundo garantidor para que tenhamos mais empregos e empresas sejam salvas.

GRANA. O Sistema Nacional de Fomento, que envolve bancos públicos, agências de fomento e cooperativas de crédito, foi responsável por 78% do total contratado, segundo levantamento da ABDE feito para a Coluna.

GRANA 2. O Banco do Brasil registrou o maior volume de contratações do Pronampe, com R$ 15,2 bilhões. A seguir estão o Bancoob (com R$ 4,6 bilhões), o Sicredi (com R$ 3,8 bilhões), o BDMG (com R$ 883 milhões) e o Banco da Amazônia (R$ 552,4 milhões).

ESTAMOS AQUI. O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Carlos Eduardo Lula, afirmou à Coluna que todos os secretários estaduais estão dispostos a ajudar as cidades baianas atingidas pelas chuvas. Algumas perderam vacinas e medicamentos na tragédia.

CLICK. Aliel Machado, deputado federal (PSB-PR)

Parlamentar registrou arredores da Vila Hilgemberg, bairro pobre onde morou, em Ponta Grossa. Região receberá obras de pavimentação, segundo ele.

AQUI… A produtora BP Select, novo nome da Brasil Paralelo, tenta se afastar do carimbo de bolsonarista, que ganhou por causa dos conteúdos voltados a conservadores de direita, e agora aposta no streaming. A empresa bateu recentemente a marca de 50 mil assinantes e fechará 2021 com mais de R$ 65 milhões de faturamento.

…É FILME. A plataforma oferece produções clássicas do cinema com análises. Os filmes são lançados semanalmente. Nas vésperas do Natal, foi lançado A Felicidade Não se Compra, de Frank Capra (1976).

SEM OLAVO. A empresa rebate críticas sobre ligação com o “olavismo” reafirmando que todo o recurso vem de assinaturas. “(O conteúdo da BP Select) Não está disponível na Netflix, assim como outros excelentes filmes que só se veem aqui”, diz o diretor executivo da empresa, Henrique Viana.

RETROSPECTIVA. O presidente Jair Bolsonaro (PL) é o personagem de hoje, 29, na retrospectiva com as melhores ilustrações dos presidenciáveis para a disputa eleitoral de 2022.

DE VOLTA AO BERÇO. O presidente não conseguiu sustentar o discurso antipolítica tradicional feito em campanha. Em agosto último, disse com todas as letras: “Sempre fui do Centrão”. Três meses depois, assinou sua ficha de filiação ao PL de Valdemar Costa Neto.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Jair Bolsonaro, presidente da República

PRONTO, FALEI! Marcelo Freixo, deputado federal (PSB-RJ)

“Vinte pessoas morreram e mais de 30 mil estão desabrigadas. E o presidente só se preocupa em não ter que interromper suas férias em Santa Catarina.”